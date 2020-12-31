Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Son dakika gündem haberine göre Cadde ve sokaklardaki kalabalık Ekiplerin vatandaşları uyarması Zabıta aracından anons yapılması Ekiplerin bir vatandaşı kovalaması ve cezai işlem uygulaması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale'deki cadde...