Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

31.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:38

Son dakika gündem haberine göre Cadde ve sokaklardaki kalabalık Ekiplerin vatandaşları uyarması Zabıta aracından anons yapılması Ekiplerin bir vatandaşı kovalaması ve cezai işlem uygulaması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale'deki cadde...

Cadde ve sokaklardaki kalabalık

Ekiplerin vatandaşları uyarması

Zabıta aracından anons yapılması

Ekiplerin bir vatandaşı kovalaması ve cezai işlem uygulaması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale'deki cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:40:32. #1.14#
title