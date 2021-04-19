Son dakika haber! Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı

Son dakika haber! Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatlerinin uzatıldığını bildirdi.

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatlerinin uzatıldığını bildirdi.

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ilimizdeki mesai saatleri değiştiğinden iki haftalık süre zarfında resmi tatiller dışında hafta içi sabah 09.00-10.00 öğle arası 12.30-13.00, akşam 16.00-17.00 saatleri arasında fazla mesai yapılacaktır" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:04:06. #1.15#

title