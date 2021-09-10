Son dakika haber: Kırıkkale'deki trafik kazasında yaşamını yitiren işçi annesinden helallik alarak yola çıkmış - Haberler
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Son dakika haber: Kırıkkale'deki trafik kazasında yaşamını yitiren işçi annesinden helallik alarak yola çıkmış

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kırıkkale'deki trafik kazasında yaşamını yitiren işçi annesinden helallik alarak yola çıkmış

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden Murat Bostancı'nın, annesinden helallik isteyerek yola çıktığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden Murat Bostancı'nın, annesinden helallik isteyerek yola çıktığı öğrenildi.

Dün Kırıkkale'de meydana gelen kazadan sonra Murat Bostancı'nın, Kırşehir'de Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Ailenin kızları Rümeysa ve Amine ile yakınları taziyeleri kabul etti. Lastik fabrikası çalışanları da taziye için evin önüne geldi.

Öte yandan, Kırşehir'deki lastik fabrikasında operatör olarak çalışan Murat Bostancı'nın, oğlu Muhammet Şükrü'nün göz ameliyatı için annesinden helallik alarak eşi ve oğluyla Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kırşehir'e getirilen Murat, Fatma ve Muhammet Şükrü Bostancı'nın cenazeleri Kırşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Cenazeler, yarın Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

Dün, Murat Bostancı (29) idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgül Gezici ve Harun Erkan, Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü Bostancı (10) hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber: Kırıkkale'deki trafik kazasında yaşamını yitiren işçi annesinden helallik alarak yola çıkmış

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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