Son dakika haber | Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yahşihan ilçesinde polis memuru İ.A. (48) idaresindeki 18 BH 332 plakalı otomobil ile H.Ç'nin kullandığı 06 RHT 85 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, polis memuru İ.A. ile araçlardaki H.A. (32) ve G.Ç. (77) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Balışeyh ilçesindeki kazada ise E.B. idaresindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Hıdırşeyh köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, araçtaki Ç.B. (23) ve E.B. (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ç.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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