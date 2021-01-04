Son dakika haber... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

04.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:40
Son dakika haber... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yaptığı aramada, 41 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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