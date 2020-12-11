Son dakika haber: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

11.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:03
Son dakika haber: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede M.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı şahıslar üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı. Aramalarda 67 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, mahkemece yargılaması devam eden K.M. isimli şahsa 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesi üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıs Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:30:58. #1.15#
title