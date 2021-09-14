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Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Kentte madde satışı yapan veya kullanan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu neticede bir süredir takibi yapılan K.D. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı iki şahıstan 7,39 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Söz konusu şahıs, ikametine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.D. isimli şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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