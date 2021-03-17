Son dakika haber: Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber: Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

17.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:40
Son dakika haber: Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı tespit edilen A.K., M.K. ve G.K. isimli şahısların 5 ayrı adresine operasyon düzenledi. Aramalarda 3 adet senet, çok sayıda alacak/verecek bilgilerinin bulunduğu dokümanlar, şüphelilere ait dijital materyaller, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör, 32 adet tabanca fişeği, 6 adet dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler hakkında 'tefecilik suçu' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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