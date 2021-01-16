Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı
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Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı

16.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:49
Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, İstanbul merkezli 50 ili kapsayan 'Silici' kod adlı operasyonda 2 akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı.

KIRIKKALE'de, İstanbul merkezli 50 ili kapsayan 'Silici' kod adlı operasyonda 2 akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı.

Kırıkkale'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Silici' operasyonu kapsamında 2 akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, jandarma ekipleri, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının da bulunduğu aramalarda çeşitli dökümanlara ve materyallere el konuldu.


Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı
Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı
Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı
Son dakika haber... Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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