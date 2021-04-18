Son dakika haber | Kırıkkale'de polis merkezi önündeki bıçaklı kavgada polis, bekçi ve 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada olaya müdahale eden polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.