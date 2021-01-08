Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
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Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın

08.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:16
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın

Son dakika haberleri: KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Hacıbey mahallesindeki cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, atölyeyi saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Son dakika haber... Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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