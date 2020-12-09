Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza

09.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:06

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kurallarına uymayan 12 kişiye 59 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kurallarına uymayan 12 kişiye 59 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde eğlence düzenlendiği ve alkol alındığı ihbarı üzerine otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 12 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950'şer liradan toplam 59 bin 400 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İlgili Haberler

Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Meral Akşener Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: KIRIKKALE - Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 22:06:12. #1.14#
title