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Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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