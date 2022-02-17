Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika habere göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
T.K. idaresindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda R.O. yönetimindeki 71 AAE 984 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.