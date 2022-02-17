Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

T.K. idaresindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda R.O. yönetimindeki 71 AAE 984 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Son dakika haber: KIRIKKALE - Kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title