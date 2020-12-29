Son dakika haber! Kırıkkale'de jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 4-11 yaşındaki öğrencilere yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programına başlandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 4-11 yaşındaki öğrencilere yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programına başlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında, salgın dolayısıyla öğrencilere verilemeyen yüz yüze trafik eğitimi, Vali Yunus Sezer'in talimatı doğrultusunda EBA üzerinden veriliyor.

Proje kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Cihan tarafından 300 öğrenciye görsel materyaller kullanılarak uzaktan eğitim verildi. İlerleyen günlerde 11 bin öğrenciye daha uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik sürdürülen projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde bir önceki yıla göre trafik kazalarında yüzde 20 azalma sağlandı. Traktör kazalarında yüzde 63 azalma elde edilirken, yaralı sayısında da yüzde 76 düşüş sağlandı.

Valiliğin koordinesinde 2021 yılında da benzer projelerin hayata geçirilerek trafik kazalarının daha da azaltılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen