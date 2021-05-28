Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı
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Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı

Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlarının genel bakımlarını yaparken yıpranan bayraklar da yenileriyle değiştirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlarının genel bakımlarını yaparken yıpranan bayraklar da yenileriyle değiştirildi.

Şehit ve gazi sayısının çokluğu bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Kırıkkale'deki şehit yakınları ve gaziler, Vali Yunus Sezer ve kurum amirlerince sık sık telefonla aranarak hal ve hatırları soruluyor. Evlerine yapılan özel ziyaretlerde de ihtiyaç ve talepleri karşılanıyor. Ailelerle sürekli iletişim halinde olan özel sorumlu personeller de ailelere yalnız olmadıkları hissini veriyor.

Bunların yanı sıra defin yerleri şehitliklerin dışında, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan köylerdeki şehit mezarlarının da takip ve kontrolleri yapılıyor. Bu neticede İl Jandarma Komutanlığınca, rutin devriye görevini icra eden ekiplere sorumluluk bölgelerindeki 70 şehit mezarının ziyaret edilerek bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespit edilmesi görevi verildi.

Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde jandarma ekiplerince şehit mezarlarının genel bakım ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Yıpranan bayraklar da yenileriyle değiştirilirken mezarlardan tamir ihtiyacı olanların da onarımı gerçekleştirildi. - KIRIKKALE

Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı
Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı
Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma şehit mezarlarının bakımını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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