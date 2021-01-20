Son dakika haber... Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
20.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:21
Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeni Sanayi Sitesi'nde bir mobilya atölyesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen