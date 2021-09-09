Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
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Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)

Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KAZADA CAN KAYBI 6'YA ÇIKTIKaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikincisi de yaşamını yitirdi.

KAZADA CAN KAYBI 6'YA ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikincisi de yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişi ile kazada toplam can kaybı sayısı 6'ya çıktı.

Burak CAN/KIRIKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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