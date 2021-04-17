Son dakika haber | Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Son dakika haber | Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haber | Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kırıkkale'de ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırıkkale'de ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çalılıöz Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 6 bin lira değerinde sigara ve 13 bin lira değerinde altın ile Yenimahalle'deki bir ikametten 19 bin 950 lira para ve 22 bin değerinde altının çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayı şüphelilerinin M.T, R.A. ve T.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.A. ve T.A. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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