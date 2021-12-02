Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 lise öğrencisi, zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir iş yerinden döner yedi. Bir süre sonra, Dursun D. (14), Emirhan A. (15), Kemal Ö. (15), Yaşar Eren A. (14), Mahir D. (15), Ali Ö. (15), Eren D. (17), Emirhan Ö. (16), Yunus Emre O. (17), Mustafa Dursun B. (17), Süleyman T. (18) isimli öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)