Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 lise öğrencisi, zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 lise öğrencisi, zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir iş yerinden döner yedi. Bir süre sonra, Dursun D. (14), Emirhan A. (15), Kemal Ö. (15), Yaşar Eren A. (14), Mahir D. (15), Ali Ö. (15), Eren D. (17), Emirhan Ö. (16), Yunus Emre O. (17), Mustafa Dursun B. (17), Süleyman T. (18) isimli öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title