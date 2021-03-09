Dökme gaz takında çıkan yangına itfaiye ekipleri yetişti

Kırıkkale'de tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki dökme gaz tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Hacılar beldesinde faaliyet gösteren merkezde, içerisinde dökme gaz bulanan bir tankta gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, tesisteki diğer tanklara sıçramadan Kırıkkale, Bahşılı ve Hacılar belediyeleri itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de tesise gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen