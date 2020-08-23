Son dakika haber... Kırıkkale'de feci kaza, otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber... Kırıkkale'de feci kaza, otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu medyana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Son dakika haber... Kırıkkale'de feci kaza, otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı
23.08.2020 00:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:53

Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu medyana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 15. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. idaresindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Y. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan M.Y. (34), Y.Y. (14), K.Y. (13) ve H.Y. (7) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı tahkikat sonrası kazada ölen Kenan Y., Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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