Kırıkkale'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'daki sanayi tesislerinden toplanan atık endüstriyel yağların, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyündeki bir tesiste çeşitli damıtma ve kimyasal işlemlere tabi tutularak kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, merkeze bağlı Hacılar beldesinden Ankara'ya giden bir kamyonda, tanklar içerisinde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, endüstriyel yağlardan akaryakıt elde edilen ve dış cephe yalıtım malzemesi üretim tesisi görünümünde faaliyetleri kamufle edilen bir tesise de operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramalarda, satışa hazır 23 bin litre kaçak akaryakıt, 13 kimyasal tank, yağ ve geri dönüşüm sistemi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı