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Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan C.E'nin (26) hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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