Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA, Halil İbrahim İdik - Güncel
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Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osman G. idaresindeki 06 AUJ 55 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde, Mevlüt K'nin kullandığı 09 R 1239 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki Özlem D, Eymen D, Elif D. ve Eren D. ile Atiye G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Osmangazi, Kırıkkale, Güncel, Haber

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