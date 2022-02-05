Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA, Halil İbrahim İdik - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Osman G. idaresindeki 06 AUJ 55 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde, Mevlüt K'nin kullandığı 09 R 1239 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlardaki Özlem D, Eymen D, Elif D. ve Eren D. ile Atiye G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim İdik - Güncel