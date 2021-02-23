Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ve cep telefonu malzemeleri satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, C.B'nin iş yerinde ve ikametinde yaptığı aramada, cep telefonu malzemelerinden oluşan toplam 2 bin 477 parça gümrük kaçağı emtia ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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