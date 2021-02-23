Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 477 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.