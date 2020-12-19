Son dakika haber: Kırgızistan Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov kayak severleri ülkesine davet etti

Son dakika habere göre Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile charter uçak seferlerini başlattıklarını belirterek, "Kayak severler buyurun, Kırgızistan'a gelin ve tatil yapın.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile charter uçak seferlerini başlattıklarını belirterek, "Kayak severler buyurun, Kırgızistan'a gelin ve tatil yapın." dedi.

Kırgızistan'da kışın gelmesiyle beyaza bürünen Tanrı Dağı eteklerindeki kayak tesisleri, kayak severlere ev sahipliği yapmaya başladı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, 2020-2021 kayak sezonunun başlamasıyla Çuy bölgesindeki Çunkurçak Vadisi'ndeki bir kayak tesisinde açılış töreni düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen tören alanında, yerli ve yabancı masal kahramanları ve çok sayıda dans grubu sahne aldı.

"Charter uçak seferlerini başlattık"

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov, tören alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güzel insanların ve yerlerin bulunduğu Kırgızistan'da kayak sezonunu resmen açtıklarını belirten Kadırbekov, "Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile charter uçak seferlerini başlattık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sınırlarımızı tüm ülke vatandaşlarına açtık. Kayak severler buyurun, Kırgızistan'a gelin ve tatil yapın." ifadesini kullandı.

Eşi benzeri olmayan zengin göçebe kültürü, dağları ve birbirinden güzel manzaralarıyla insanları cezbeden Kırgızistan'da Karakol, Çunkurçak, Orlovka, Too-Aşuu, Zil, Toğuz Bulak, Nevruz, Oruu-Say, Ak-Taş, Kaşka-Su, Politeh, Susamır, Çon-Taş ve Ski-Tatır'da kayak merkezleri bulunuyor.

Türkiye'den Kırgızistan'a haftada Türk Hava Yolları 5 ve Pegasus Hava Yolları 8 uçak seferi düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur