Son dakika haber... Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı: "Kazakistan'a her türlü desteği vermeye hazırız"

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'daki olaylara yönelik yapılan açıklamada, " Kırgızistan, her zaman kardeş Kazakistan'ın yanında oldu ve olmaya devam edecektir, halklarımızın tarihinde her zaman olduğu gibi her türlü desteği ve yardımı vermeye hazırdır" denildi.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kazakistan'a komşusu Kırgızistan'dan destek mesajı geldi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kardeş Kazakistan'daki olayların yakından takip edildiği ifade edildi. Açıklamada, Kırgızistan'ın iki kardeş halkların güçlü akrabalık bağları ve iki ülkenin ortaklık ilişkilerini dikkate alarak Kazakistan'ın istikrarlı sosyal ve ekonomik kalkınmasını ve refahını içten desteklediği aktarıldı. Açıklamada, "Kırgızistan her zaman kardeş Kazakistan'ın yanında oldu ve olmaya devam edecektir, halklarımızın tarihinde her zaman olduğu gibi her türlü desteği ve yardımı vermeye hazırdır. Kazakistan halkına ve yönetimine özgü bilgelik ve öngörünün barış ve uyumun korunmasına yardımcı olacağından eminiz ve bunun ancak tüm çabaları birleştirmek ve yasal çerçevede bir diyalog kurma yoluyla mümkün olabileceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir kararın bulunması ve durumun tırmanmasının engellenmesinin önemli olduğu kaydedildi. Şiddet, kanunsuzluk ve provokasyonların sorunların çözülmesine değil, halkın durumunun kötüleşmesine yol açacağına işaret edilen açıklamada, "Kardeş Kazakistan halkına barış, istikrar ve birlik diliyoruz. Komşu ülkenin dışarıdan karışma olmadan mevcut durumu kendileri çözeceklerinden eminiz" denildi.

Açıklamada, Kırgızistan'ın müttefik ve stratejik ortak olarak kardeş Kazakistan'a gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğu yinelendi. - BİŞKEK

