Son dakika haber! Kırgızistan'da pazar yerinde çıkan yangın 17 saat sonra söndürüldü

Kırgızistan'da dün bir pazar yerindeki bir kumaş dükkanında çıkan yangın 17 saat sonra söndürüldü.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin başkenti Bişkek'teki Kojevennaya sokağında bulunan Altın Too pazarında yangın çıktığı bildirildi. Yangının Yunus-Mehmed kumaş dükkanında yerel saatle 20.33 sularında meydana geldiği kaydedilen açıklamada, 450 metrekare alanın ve kumaşların yandığı ifade edildi. Ayrıca yangına 4 itfaiye ekibi ve Bişkek şehir kurtarma hizmetinden 5 kişinin müdahale ettiği belirtildi. Dün çıkan yangının bugün yerel saatle 13.23 civarında söndürüldüğü aktarılan açıklamada ayrıca, yangının nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Bakanlık yangınla ilgili dün yaptığı açıklamada, yangının Dordoy Pazarı'ndaki konteynerlerin birinde çıktığını belirtmişti. Ancak, Bakanlık tarafından yapılan güncellenmiş bilgilere göre yangının Dordoy Pazarı'nda değil Altın Too Pazarı'nda meydana geldiği açıklandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı