Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı
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Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:27

Kırgızistan'da, 18 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından kapatılan tiyatrolar yeni yıl kutlamaları öncesinde tekrar açıldı.

Kırgızistan'da, 18 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından kapatılan tiyatrolar yeni yıl kutlamaları öncesinde tekrar açıldı.

Usta ve öğrenci bale oyuncularının bir araya geldiği "Abdılas Maldıbaev" adını taşıyan Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sahnesinde, Rus besteci Pyotr Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son balesi Fındıkkıran'ın provası yapıldı.

"Sahneyi ve seyirciyi çok özledik"

Opera ve Bale Tiyatrosu Pedagogu ve Fındıkkıran eserinin yönetmeni Dosmat Sadırkulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kez küçüklerin ve büyüklerin sevdiği Fındıkkıran adlı eserle sahnedeyiz. Bu eseri, her yeni yıl öncesi sahneliyoruz." dedi.

Sadırkulov, sahnede kendisinin ve oyuncularının çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Marttan beri sahneye çıkmamıştık. Elbette bale salonlarında prova yapıyorduk. Ancak sahneyi ve seyirciyi çok özledik. Ben biliyorum ki, seyirciler de baleyi çok özledi. Oyuncuların seyircisiyle buluşması önemli bir olay olacaktır." diye konuştu.

Kırgızistan'da, günlük Kovid-19 vaka sayısı son 10 gün içinde 200'ün altına inerken, salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana 80 bin 535 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 bin 57 hasta taburcu edildi ve 1349 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan tiyatrolar yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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