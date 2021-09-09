Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi

Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin Rubej (Sınır)-2021 tatbikatı yaptı.

Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin Rubej (Sınır)-2021 tatbikatı yaptı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin Issık Göl Bölgesi Edelveys tatbikat alanında 7-9 Eylül'de gerçekleşen askeri tatbikata, KGAÖ üyesi Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan askeri güçleri ve müşterek personeli katıldı.

Rubej-2021 adı verilen tatbikatın, KGAÖ üye ülke komuta ve kontrol organlarının yetkililerinin pratik becerilerini geliştirmek ve ortak operasyon sırasında görevlerin uygulanmasında askeri yetkililerin tutarlılığını artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Birinci Yardımcısı Albay Artur Temirov'un yönetimindeki tatbikatta, KGAÖ üyesi ülkelerin topraklarına giren yasa dışı silahlı unsurların imha kabiliyeti sınandı.

Toplam binden fazla askeri personel ile 150 askeri ve özel teçhizatın kullanıldığı tatbikatta havadan Su-30SM avcı uçakları, Su-25 saldırı uçakları ile Mi-8 helikopterleri katıldı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından askeri geçit ve ödül töreni yapıldı.

KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı General Anatoly Sidorov, bu tür tatbikatların KGAÖ coğrafyasında düzenli olarak yapıldığını, uluslararası ve bölgesel etkinliğinin defalarca kanıtladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur