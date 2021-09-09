Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi

Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin Rubej (Sınır)-2021 tatbikatı yaptı.

Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin Rubej (Sınır)-2021 tatbikatı yaptı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin Issık Göl Bölgesi Edelveys tatbikat alanında 7-9 Eylül'de gerçekleşen askeri tatbikata, KGAÖ üyesi Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan askeri güçleri ve müşterek personeli katıldı.

Rubej-2021 adı verilen tatbikatın, KGAÖ üye ülke komuta ve kontrol organlarının yetkililerinin pratik becerilerini geliştirmek ve ortak operasyon sırasında görevlerin uygulanmasında askeri yetkililerin tutarlılığını artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Birinci Yardımcısı Albay Artur Temirov'un yönetimindeki tatbikatta, KGAÖ üyesi ülkelerin topraklarına giren yasa dışı silahlı unsurların imha kabiliyeti sınandı.

Toplam binden fazla askeri personel ile 150 askeri ve özel teçhizatın kullanıldığı tatbikatta havadan Su-30SM avcı uçakları, Su-25 saldırı uçakları ile Mi-8 helikopterleri katıldı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından askeri geçit ve ödül töreni yapıldı.

KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı General Anatoly Sidorov, bu tür tatbikatların KGAÖ coğrafyasında düzenli olarak yapıldığını, uluslararası ve bölgesel etkinliğinin defalarca kanıtladığını kaydetti.

Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi
Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi
Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi
Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri tatbikat düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:54:18. #1.15#

title