Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Kırgız-Tacik sınırında evlerini terk edenlere "evlerinize dönün" çağrısı
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Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Kırgız-Tacik sınırında evlerini terk edenlere "evlerinize dönün" çağrısı

Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Kırgız-Tacik sınırında evlerini terk edenlere 'evlerinize dönün' çağrısı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa "evlerinize dönün" çağrısı yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa "evlerinize dönün" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan-Tacikistan arasında 1 Mayıs'ta yapılan "ateşkesin ardından bugün halka hitap etti.

Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaş bulunduğuna işaret eden Caparov, "Her aileyi ikametine dönmeye çağırıyorum. Provokasyonlara uymayın." dedi.

Caparov, olaylar sonucunda hasar gören ve yakılan evlerin devlet tarafından onarılacağı sözünü verdi.

Öte yandan yetkililer, bölgede durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle 28 Nisan'da yaşanan çatışmada her iki tarafta 49 kişi yaşamını yitirmiş, 260'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Bölgede 27 binden fazla Kırgısiztan vatandaşı, evlerini terk etmişti.

Her iki ülke yönetimi, "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda 1 Mayıs'ta uzlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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