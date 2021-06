Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a TOBB ETÜ tarafından fahri doktora unvanı verildi Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgız halkı ve şahsı adına Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB ETÜ'ye misafirperverliği, güzel karşılaması ve fahri doktora unvanı için teşekkür ederek, bunun büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

"Biz Kırgızistan ile Türkiye arasında iş birliğinin güçlenmesini arzuluyoruz ve bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum." diyen Caparov, Türkiye ile iş birliklerinin her alanda olduğunu ve bunların başında ise ekonomik iş birliği geldiğini kaydetti.

Caparov, "Bizim kanımız ve tarihimiz bir. Biz Türk dili konuşan halklarız. Bunu özellikle büyük bir heyecanla belirtmek istiyorum." dedi.

Küreselleşme döneminde iki ülke arasında iş birliğinin güçleneceğine inançlarının tam olduğunu dile getiren Caparov, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmenin Kırgız iş insanlarına büyük bir güven verdiğini düşündüğünü söyledi.

Bugün düzenlenen Kırgız-Türk İş Forumu'nun her iki ülkenin iş insanlarına yeni fırsatlar doğuracağına inandığını vurgulayan Caparov, "Kırgızistan'da çok sayıda Türk iş insanı var. Bizim kapımız Türklere her zaman açık. Yeni yatırımcıları daima kabul etmeye hazırız ve Türk iş insanlarına her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin ekonomisinin gelişmesi için Türklerin yatırımlarına, yeni teknolojilerine ve yeni yönetim sistemine ilgi gösterdiklerini belirten Caparov, yatımcılara gerekli koşulların oluşturulması için ülkesinde tüm şartların mevcut olduğunu söyledi.

Caparov. Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günden itibaren iki önemli adım attıklarını, bunların yatırımcıları ve özel mülkiyeti koruma olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların ülkesine güveni artırmak için şeffaf olarak çalışmayı amaçladıklarını dile getiren Caparov, şunları söyledi:

"Bu yıl 11 Nisan'da yeni bir anayasa kabul ettik. Yeni anayasa ile yatırımcıların faaliyetlerini güvence altına aldık. Talimatımla 'Yatırımcılar Bakanlığı' kuruldu. Cumhurbaşkanı olarak, ülkemize yatırım yapmaya gelecek iş insanlarına güvence veriyorum. Değerli Türk iş insanlarını yatırım potansiyeli yüksek olan Kırgızistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerine ihracat yapmaya davet ediyorum. Eminim ki Türk şirketleri ülkemizin potansiyelini kullanarak komşu ülkelerimizin pazarlarına mal ihraç edebilirler. Türk iş insanlarını Kırgızistan'ın yatırım potansiyelini tam kullanmaya davet ediyorum. Sizleri Issık Gölü'ne davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya