Son dakika haber | Kırgızistan'a yabancı yatırımı azalırken, sermaye çıkışı arttı
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Son dakika haber | Kırgızistan'a yabancı yatırımı azalırken, sermaye çıkışı arttı

10.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:56
Son dakika haber | Kırgızistan'a yabancı yatırımı azalırken, sermaye çıkışı arttı

Son dakika haber... Kırgızistan'da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla doğrudan yabancı yatırımlar azalırken sermaye çıkışı da devam etti.

Kırgızistan'da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla doğrudan yabancı yatırımlar azalırken sermaye çıkışı da devam etti.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, bu yılın ocak-eylül ayına ilişkin, "Ülkenin doğrudan yatırım miktarı ve sermaye çıkışı rakamlarını" açıkladı.

Buna göre, doğrudan yabancı yatırımlar, bu yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,9 düştü.

Geçen yılın aynı dönemde 576 milyon 800 bin dolar olan doğrudan yabancı yatırım miktarı, 2020'nin aynı döneminde 398 milyon 400 bin dolara geriledi.

Doğrudan yabancı yatırımın yüzde 90'lık kısmı imalat işletmelerinde kullanıldı.

Yatırımların yüzde 28,5'i Çin, yüzde 21,7'si Kanada, yüzde 11,9 Hollanda, yüzde 7,1'i İsviçre, yüzde 9,1'i Türkiye ve yüzde 5,8'i İngiltere'den geldi.

Söz konusu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri dışından Kırgızistan'a yapılan yatırımlar da yüzde 1,4 kat azaldı.

Ülkede bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 1,4 artışla 719 milyon 100 bin dolar sermaye çıkışı yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde ülkeden 513 milyon dolar sermaye çıkışı olmuştu.

BDT dışındaki ülkelere doğrudan yabancı yatırım çıkışı Ocak-Eylül 2019'a kıyasla 1,4 kat yükseldi.

Sermaye çıkışı sırasıyla İsviçre, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Rusya, Türkiye, Kanada ve Çin gibi ülkelere oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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