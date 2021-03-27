Son dakika haber | Kiraz Devlet Hastanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu
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Son dakika haber | Kiraz Devlet Hastanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kiraz Devlet Hastanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Kiraz ilçesindeki devlet hastanesinde çıkan yangının hasara neden olduğu bildirildi.

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İzmir'in Kiraz ilçesindeki devlet hastanesinde çıkan yangının hasara neden olduğu bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kiraz Devlet Hastanesinde sabaha karşı yangın çıktığı, yangının personelin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Oluşan dumandan ötürü aynı katta tedavi gören 6 hastanın Ödemiş Devlet Hastanesine naklinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Gerek hastalarda gerekse personelde yangın kaynaklı bir sağlık sorunu oluşmamıştır. Kiraz Devlet Hastanesinde tüm sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Hasar gören odada gerekli temizlik ve tadilat işlemleri başlatılmış olup en kısa zamanda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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