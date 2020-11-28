Son dakika! Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı Gaziantep'te kiraladıkları lüks araçla organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını gasp eden iki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.