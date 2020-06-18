Son dakika haber | 'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
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Son dakika haber | 'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da tanıtımını yaptığı yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç' ile suçluların, şehir dışına çıkamadan kısa sürede yakalanması amaçlanıyor.

Son dakika haber | 'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
18.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:21

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da tanıtımını yaptığı yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç' ile suçluların, şehir dışına çıkamadan kısa sürede yakalanması amaçlanıyor. İlk etapta 60 adet üretilen araç, aynı zamanda doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarında da kullanılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na kazandırılan yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ın tanıtımı dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle yapıldı. Kırıç, suçluları yakalama konusunda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını hızlandırmak için geliştirildi. Kıraç'ın teleskopik 360 derece kamerası ve drone kullanan ekipleriyle suç işlendiği andan itibaren hızlı bir şekilde görüntüler alınıp, olay yeri  parmak izi tespitleri yapılarak, bilgilerin soruşturma ekiplerine verilmesi hedefleniyor.'YERLİ MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ'Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinden Komiser Yardımcısı Aras Kök, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı DHA'ya anlattı. Kök, Kıraç'ın tamamen yerli imkanlarla, Türk mühendisler tarafından geliştirdiğini söyledi. Kök, "Kıraç, olay yeri inceleme personelimizle Türk mühendislerinin işbirliğiyle ortaklaşa geliştirildi. Etkili ve verimli bir şekilde olay yeri inceleme işlemlerinin yapılarak, mobil bir olay yeri inceleme şubesi gibi olay yerinde çalışması hedeflendi. Bilimsel yöntemlerle, failin şehir dışına çıkmadan, yakalanmasını sağlamak amacıyla geliştirildi" dedi.'6 KİŞİ GÖREV YAPIYOR'Kıraç'ın ilk etapta 20'si zırhlı ve 40'ı zırhsız olmak üzere 60 adet üretildiğini aktaran Kök, "Aracımızın en temel özellikleri personel daha araç içerisindeyken çevre araştırmasını yapmasını sağlayan aracın üst kısmında bulunan teleskopik yüksek çözünürlüklü kamerasının olmasıdır. Ayrıca uydu sistemleriyle bağlantılı haberleşme sistemleri, drone ile çevre araştırmasının yüksekten operatör pilot vasıtasıyla yapılabilmesini sağlayan özelliklere sahiptir. Ayrıca aracın içinde parmak izi geliştirme laboratuvarımız mevcut, bu sayede daha olay yerindeyken bulguların incelemesi yapılarak, tespit işlemleri yerine getirilebilmektedir. Aracımız 5 kişi olarak tasarlandı, sürücüyle birlikte 6 kişi görev yapmaktadır. Zırhlı ve zırhsız versiyonları var. Zırhlı versiyonlar özellikle terör bölgeleri ve yurt dışı incelemeleri için dizayn edildi" ifadelerini kullandı.

Kök, aracın sadece suçla mücadelede değil doğal afetlerde de kullanılacak şekilde tasarlandığını anlatarak, "Aracın ayrıca afet durumlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimliklendirme çalışmaları için de aracımızda teknik özellikler geliştirilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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