Son dakika haber! Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 kişiye yine 56 bin lira ceza

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de dün kıraathanede oyun oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 250 TL ceza uygulanan 9 kişi, bugün aynı yerde yine oyun oynarken yakalandı.