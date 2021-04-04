Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı
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Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı Tokat'ta geçici nüfus cüzdanın çıkartarak polis ekipleri ile sınav salonuna götürülen öğrenci 3 dakika ile sınavı kaçırdı.

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Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

TOKAT - Tokat'ta geçici nüfus cüzdanın çıkartarak polis ekipleri ile sınav salonuna götürülen öğrenci 3 dakika ile sınavı kaçırdı.

Tokat'ta Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına girecek öğrencilerden kimliklerini kaybedenler, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar nüfus müdürlüğüne koştu. Vesikalık fotoğraf çekinmesi gereken öğrenciler kısıtlama nedeni ile fotoğrafçıların kapalı olması nedeni ile şok yaşadı. Devreye polis ekipleri girerken, fotoğrafçıya ulaşılarak iş yerini açması sağlandı. 11 öğrenci fotoğraf çektirerek nüfus müdürlüğüne başvurdu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne giden öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirmek için zamanla yarıştı. 10 öğrenci sınava yetişirken 1 öğrenci okulun uzak olması ve işlemlerin son dakikada yapılması nedeni ile sınava yetişemedi. 3 dakika ile sınavı kaçıran öğrenci büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı
Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı
Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı
Son dakika haber: Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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