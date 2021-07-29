Son dakika haber: Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kilis'teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındıKilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Kilis'teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı