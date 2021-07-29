Son dakika haber: Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kilis'teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındıKilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Kilis'teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:51:43. #1.14#

title