Son dakika haber! Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılandığı davada keşif yapılmasına karar verildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ hükümlüsü (meslekten ihraç edilen) dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ş. ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin ağabeyi Muzaffer Akcan ve avukatı hazır bulundu.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Ü.S, olayın yaşandığı tarihte, vatani görevini yaptığını belirterek, "Diğer asker arkadaşım B.A. ile nöbet noktasına gittim. Nöbet esnasında bulunduğumuz mevkiye doğru heyet geleceği telsizden bildirildi. Hızlı geldikleri için hemen yola indim. 5 araçtan oluşan heyette asker veya askeri araç yoktu. Orada bulunanlardan 3 kişiyi tanıyorum, diğerlerini tanımıyorum." diye konuştu.

Gelen heyeti telsizle karakola bildirdiğini ifade eden Ü.S, şunları söyledi:

"Santraldeki arkadaş, bölük merkezinin bilgisi olduğunu ve geçebileceklerini söyledi. 5 araçlık konvoyun geçişine izin verdik. Bizim yanımızdan geçtikten sonra yaklaşık 1 kilometre kadar uzakta durdular ve inceleme yaptılar. Tekrar geri döndüler. Araçlardan 4'ü bizim bulunduğumuz yöne gelirken bir aracın geri dönmediğini fark ettik. Arkadaşım B.A. da fark etmişti. Bu arada bize doğru değil, ters istikamete yukarı doğru gittiğini gördüm. Telsizle haber vermeyi düşündüm ama o sırada patlama oldu."

Mahkeme başkanının "Göz temasın var mıydı?" sorusuna tanık Ü.S, "Aracı takip ediyordum, bir noktaya geldiğinde tekrar karakol tarafına doğru geri manevra yaptığı esnada aracın patladığını gördüm." dedi.

Bu olaydan 45 gün önce mayın gömüldüğüyle ilgili bilgilerinin olmadığını ancak o bölgede PKK/PYD'nin olduğunu bildiklerini ifade eden Ü.S, "Rahmetli Mehmet Akcan da 7-8 aydır oralardaydı. Mayından bilgisi olup olmadığını bilmiyorum ama PKK/PYD tehlikesini bilen birisiydi. O gün ilk defa o tepeye kadar gitti, normalde biraz aşağıda durup geri dönüyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı bölgede keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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