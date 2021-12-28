Son dakika haber | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haber | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.V, A.S. ve M.M.Ö. gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 705 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ve M.M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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