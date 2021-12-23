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Son dakika haber | Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu zanlı tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi zanlı tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları sırasında terör örgütü üyesi Suriye uyruklu M.A'nın yasa dışı yollardan Suriye'ye geçiş yapmak için Kilis'e geleceği bilgisine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Küplüce Köyünde düzenlenen operasyonla yakalanan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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