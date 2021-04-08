Son dakika haber: Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı
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Son dakika haber: Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Kilis'in Elbeyli ilçesinde, tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde Yusuf D. (27) ile baba Ü.D. (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D, ruhsatlı silahıyla oğlu Yusuf D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan oğul, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Ü.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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