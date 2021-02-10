Son dakika haber... Kilis'te şüpheli ölüme ilişkin bir kişi tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis'te yaşlı 80 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te yaşlı 80 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki F.C'ye ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi.
F.C'yi evde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulan ve olayla ilgili inceleme başlatan polis, S.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz