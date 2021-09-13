Son dakika haber: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi

Son dakika gündem haberi... Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi.

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi.

Doktor H.D. ile tutuksuz yargılanan C.C.K'nin katılmadığı Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu.

Doktor H.D'nin avukatı Suvat, yargılamaya yayın yasağı konulmasını talep etti.

Avukat Suvat'ın talebini değerlendiren mahkeme, duruşma içeriğinin tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedilerek 11 Ocak'a ertelendi.

Olay

Sanık C.C.K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor H.D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla "kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

 MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Süleyman Soylu Gazeteler Şans Oyunları Alpha Conde Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:45:50. #1.12#