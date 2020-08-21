Son dakika haber | Kilis'te kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasında bulunan şüpheli gözetim altına alındı
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Son dakika haber | Kilis'te kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasında bulunan şüpheli gözetim altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Kilis'te bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına yönelik şüpheli hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınmasına karar verildi.

Son dakika haber | Kilis'te kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasında bulunan şüpheli gözetim altına alındı
21.08.2020 02:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 02:05

Kilis'te bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına yönelik şüpheli hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınmasına karar verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu değerlendiren Kilis Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınmasına karar verdi. Karar üzerine şüpheli C.C.K. hastaneye sevk edildi.

Adalet Bakanı Gül'den mağdur doktora telefon

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mağdure doktor H.D'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadına şiddeti önlemek için bütün devlet kurumlarının büyük çaba gösterdiğini dile getirdi. H.D de Bakan Gül'e hassasiyeti nedeniyle teşekkür etti. H.D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat ise alınan son karardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Kararı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül arayarak müvekkilime hatırlattı. Kendisi çok mutlu oldu" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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