Son dakika haber: Kilis'te düğün salonlarında koranavirüs denetimleri
Son dakika haberi... Kilis'teki düğün salonlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
31.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:01
Kilis'teki düğün salonlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un da katıldığı denetimlerde, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.
Ayrıca salon işletmecileriyle düğün sahiplerinin de uyarıldığı denetimde, kurallara uyulmayan düğünlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.
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Kaynak: AA