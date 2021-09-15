Son dakika haber: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Fatih Çelik (26) idaresindeki 27 TH 301 plakalı traktör, Karbeyaz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çelik'in cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri