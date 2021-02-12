Son dakika haber | Kilis'te, 10 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika gündem haberine göre KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ev sahibi R.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU